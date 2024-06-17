الزراعة: المجازر استقبلت 9700 أضحية في ثاني أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة، أن المجازر استقبلت 9700 أضحية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.





جاء ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة حسن سير العمل الخدمي أثناء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، وتحت إشراف د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي إطار الحرص على حسن سير العمل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ضمن متابعة خطة العمل بمعامل ووحدات معهد بحوث الصحة الحيوانية طوال العطلة الرسمية، تابعت د. سماح عيد، وكيل المعهد للتشخيص المعملي وصحة الأغذية، العمل بالوحدات والمعامل العاملة بالمعهد، كما هنأت الباحثين والعاملين القائمين على العمل أثناء العطلة و قدمت لهم الشكر لاجتهادهم وإخلاصهم في العمل وضربهم النموذج للكفاءة والالتزام.

وفي سياق متصل، أكد د. ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر استقبلت اليوم 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كل المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانا للمواطنين.

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد أصدر توجهياته إلى قيادات الوزارة والمعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى.