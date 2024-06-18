رئيس لجنة التائهين والمفقودات بالحج: عودة 142 حاجا تائها واستمرار البحث عن حالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 12:36 مساءً - كشف أيمن عبدالعظيم رئيس لجنة التائهين والمفقودات بالبعثة الرسمية للحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة ؛ أن اللجنة نجحت في إعادة 142 حاجا تائها منذ بداية موسم الحج حتى الآن، وتم التوصل معه والتواصل مع ذويه وإعادتهم إلى حيث إقامتهم ، فيما جاري البحث عن حالة فقد لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وتعمل اللجنة على مساعدة التائهين والذين فقدوا هويتهم أو كروت التعارف بهم أو معرفة مكان إقامتهم وتوصيلهم إلى حيث إقامتهم وذلك بعد تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وكذا العمل على طمأنتهم بوجودهم لدي البعثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودتهم، وكذا التواصل أيضا مع اللجان الفرعية الأخرى التي تغطي كامل المنطقة.

وقال أيمن عبدالعظيم، إن هناك حالة مفقودة لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وتقوم اللجنة بالمرور الميدانى اليومى حول الحرم المكي ومساعدة الحجاج القادمين للوصول لمقار اقامتهم من خلال التواصل مع الشركات السياحية، وإعداد قائمة بمشرفى الشركات السياحية لسرعة التواصل معهم بشأن أى حالات من الحجاج لا تستطيع الوصول لمقر إقامتهم أو حالات مرضية أو وفيات أو حالات مفقوده، والتنسيق مع السلطات السعودية والمطوف والبعثة الرسمية لوزارة الداخلية والقنصلية المصرية بجده بشأن أية حالات وفيات من حجاج السياحة.

أضاف، أن اللجنة تختص كذلك باتخاذ اللازم بالتنسيق مع لجنة المرور على المستشفيات بشأن أى حالا مرضية أو وفیات وإعداد حصر به والمتابعة المستمرة مع اللجان المتواجدة بالمدينة المنورة وحالة عمار ومطار جده والعزيزية والمنطقة المركزية بمكة المكرمة.

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