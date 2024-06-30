«المتحدة» تهنئ المصريين ومؤسسات الدولة بذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشعب المصري بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.





ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهنئة للشعب المصري وكل مؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".

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