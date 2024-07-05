الامارات | حكيمي ورحيمي يتقدمان قائمة “أسود الأطلس” في باريس 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – أعلن مدرب منتخب المغرب الأولمبي، طارق السكتيوي، عن التشكيل النهائي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ضمت أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وسفيان رحيمي جناح العين الإماراتي.
ووقع اختيار السكتيوي على حكيمي ورحيمي ليكونا بين 3 لاعبين تتجاوز أعمارهم 23 عاماً للمشاركة مع المغرب في الأولمبياد، ويكمل حارس المرمى منير الكجوي هذه القائمة.
ويلعب المغرب منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى:
منير الكجوي
رشيد غانمي
محمد رضا أسماما
المدافعون:
أشرف حكيمي
أكرم النقاش
عادل تاحيف
هيثم منعوث
أيمن الوافي
المهدي بوكامير
زكريا الواحدي
لاعبو الوسط:
ياسين قشطة
بلال الخنوس
أسامة العزوزي
أمير ريتشاريسون
بنجامين بوشواري
أسامة تيرجالين
المهدي مبارك
المهاجمون:
عبدالصمد الزلزولي
سفيان رحيمي
المهدي موهوب
إلياس بن الصغير
إلياس أخوماش
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