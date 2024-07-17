نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داخل نقابة الصحفيين.. اعتذار لـ "كيرلس صلاح" مصور صدى البلد بعد الاعتداء عليه خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، المُكلّفة بتأمين الملاعب، باعتذار للزميل كيرلس صلاح مصور صدى البلد، بعد اعتداء إثنين من أفرادها عليه، خلال تغطيته لمباراة الأهلي وبيراميدز.

وتوجّهت الشركة اليوم إلى نقابة الصحفيين، وتقدّمن بالاعتذار للزميل، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجالس النقابة.

بلاغ للنائب العام

وكان قد تقدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس، ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في واقعة التعّدي بالضرب والسب على الزميل كيرلس صلاح المصور الصحفي بموقع "صدى البلد".

تضمّن البلاغ شكوى الزميل بأنه يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024م، وأثناء قيامه بأداء عمله المُكلّف به من قبل رؤسائه فى مؤسسة "صدى البلد"، بتغطية مباراة الأهلي وبيراميدز، في إطار منافسات الدوري العام لكرة القدم على ملعب ستاد القاهرة، تم الاعتداء على شخصه بالسب والضرب من قبل أفراد الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، أثناء قيامه بتصوير لاعبي الأهلي بعد انتهاء المباراة، وفي نطاق المكان المُحدد للمصورين داخل الملعب؛ حيث قام أحد أفراد الشركة بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول، وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا ومحاولة احتجازه دون وجه حق.

كما تقدّم الزميل كيرلس صلاح ببلاغ للنائب العام، يحمل مضمون نفس الشكوى؛ للمطالبة بالتحقيق في واقعة التعدّي عليه أثناء ممارسته لعمله الصحفي.

امتناع عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

وامتنع المصورون الصحفيون المكلّفون بتغطية مباراة الزمالك وبلدية المحلة، يوم الإثنين الماضي، عن تصوير الصورة الجماعية للمباراة؛ اعتراضًا على اعتداء أفراد الشركة على زميلهم.

امتناع عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وللمباراة الثانية على التوالي، امتنع المصورون الصحفيون أمس، عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الأهلي ومودرن سبورت؛ اعتراضًا على واقعة الاعتداء.