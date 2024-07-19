نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي إلغاء إجازة يوم السبت للطلاب بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء أجازة يوم السبت للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أجازة يوم السبت جاء في إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية التي عقد الدكتور محمد عبداللطيف جلسات نقاش معها خلال الأيام الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم تسعى لوضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية وليس على مستوى كافة المديريات التعليمية.