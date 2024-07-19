نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. اختتام امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، غدا السبت، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.