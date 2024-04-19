انت الأن تتابع خبر اخصائي سعودي داهية يكشف طريقة سحرية لعلاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب، وأفضل الوصفات اللذيذة لتنزيله بوقت قصير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب، يعتبر ارتفاع الضغط مشكلة صحية تلازم البشر متى ما تجاوزوا سنِّ الشباب، ولحسن الحظ يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال تناول الأدوية، بالإضافة إلى مجموعة من الوصفات بالأعشاب لخفض ضغط الدم، فما هيَ أهم الأعشاب لتخفيض الضغط؟ وهل هناك أعشاب ترفع الضغط أيضا؟ ستتعرف في هذا المقال على أهم 11 عشبة وأكثر.

عشبة الزنجبيل

يعد الزنجبيل من نخبة الأعشاب المستخدمة لتنزيل ضغط الدم، حيث أثبتت الدراسة المجرية عليه أنه يقوم بالوظائف التالية في الجسم:

التحسين من الدورة الدموية.

إراحة العضلات التي تحيط بالأوعية الدموية.

تخفيض ضغط الدم.

ولكن ما هيَ الأطباق التي يمكن إضافة الزنجبيل إليها؟ يمكن تحضير العديد من الأطباق باستخدام الزنجبيل، حيث يمكن إضافته للحلويات، والمشروبات والسلطات، كما يمكن عمل كأس من الشاي من عشبة الزنجبيل.

أعشاب الزعرور من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

أعشاب الزعرور من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالاعشابتعد عشبة الزعرور من أهم الأعشاب لتخفيض الضغط، وتشتهر كثيراً في مجال الطب الصيني التقليدي، حيث تمت الاستفادة منها عن طريق تناول ثماره، أو تحضير شاي الزعرور. وكالتالي نقدم لكم فوائد عشبة الزعرور لتنزيل ضغط الدم:

تزيد من صحة القلب والأوعية الدموية.

تقي من تصلب الشرايين.

تخفيض معدل الكوليسترول في الدم.

تخفيض ضغط الدم.

بالتالي تعتبر من أفضل الطرق من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان خيرُ علاجٍ لمشكلة ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المخفضة للضغط، على سبيل المثال: حمض ألفا لينولينيك (Alpha-linolenic acid)، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وبسبب احتوائه على هذه المواد المغذية، فإنه يقوم بالوظائف التالية:

يقي من التعرض لأمراض القلب.

يمنع كذلك الإصابة بالتهاب الأمعاء.

يقي من مرض التهاب المفاصل أيضا.

يقوم أخيرا بتخفيض معدل الكوليسترول الضار في الدم.

نبات الريحان من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

نبات الريحان من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

يتميز نبات الريحان باحتوائه على مركب الييوجينول (Eugenol)، الذي يقوم بمهمة تخفيض ضغط الدم من خلال جعل جدران لاأوعية الدموية ترتخي، ويمكن تضمين عشبة الريحان إلى النظام الغذائي بكل سهولة، فهيَ تناسب العديد من الأصناف، مثل:

الباستا.

الشوربة.

السلطة.

بذور القاطونة

إنَّ بذور القاطونة أو كما تسمى مزمار الراعي (Blond psyllium) غنية بالألياف المذابة بالماء، وهو ما يجعلها من أهم المكملات الغذائية التي يمكن أخذها لتخفيض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

عشبة اللافندر

يمكن الاستفادة من خلاصة نبات اللافندر في تنزيل ضغط الدم المرتفع، فهو يعمل بمثابة حاصر لقنوات الكالسيوم، وبالتالي له دور في:

تخفيض ضغط الدم.

وتنظيم ضربات القلب كذلك.

نبات البقدونس

يشتهر نبات البقدونس باحتوائه على عناصر غذائية مفيدة لتخفيض ضغط الدم، ومن أهمها:

فيتامين C.

يحتوي على الكاروتينات الغذائية.

مضادات الأكسدة الكاروتينية أيضا.

يمكن اعتبار أنَّ مضادات الأكسدة الكاروتينية الموجودة فيه من أكثر عناصره أهميةً لأنها تخفف من:

ضغط الدم الانقباضي.

ضغط الدم الانبساطي أيضا.

معدل الكولسترول.

نبات الكرفس

يتشابه نبات البقدونس في عمله مع عشبة اللافندر، حيث أنه يعمل كحاصر طبيعي لقنوات الكالسيوم، لهذا فهو مفيد لتقليل ضغط الدم. فضلاً عن غناه بالمكونات المغذية الآتية:

عنصر الحديد.

المغنيسيوم.

عنصر المنغنيز.

الكالسيوم.

وأخيرا، الألياف.

أعشاب الزعتر من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

يساعد الزعتر على علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب، ذلك لأنه يمتلك عنصر الروزمارينيك، الذي يقوم بمجموعة الوظائف التالية:

تخفيف الالتهاب.

ضبط معدل السكر في الدم.

يزيد من تدفق الدم.

وصفات من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

وصفات من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

قد لا يفضل مرضى ضغط الدم تناول الاعشاب بشكلها الطبيعي الطازج، لذلك يلجأ معظهم إلى إدراجها ضمن نظامهم الغذائي، أو تحضير وصفات معينة من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب، حيث تتألف هذه الخلطات من نبتة أو أكثر، كما يفضلها المرضى لأنها سهلة التحضير وفعّالة لتقليل الضغط.

من أهم الوصفات:

-وصفة عشبة القراص من أجل علاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

قم بوضع كمية من القراص في قدر.

أضف الماء إلى القدر، ثم أتركه يغلي على الغاز لمدة 5 دقائق.

دع القدر جانباً حتى يبرد، ثم قم بتصفيته.

احتسي أخيرا كوب أو كوبين في اليوم من الوصفة.

ستلاحظ عند المداومة على هذه الوصفة انضباط ضغط الدم لديك.

وصفة مغلي أوراق الزيتون لعلاج ارتفاع ضغط الدم بالأعشاب

يمكن تحضير وصفة مغلي أوراق الزيتون لتقليل ضغط الدم من خلال اتباع الخطوات التالية:

افرم أوراق الزيتون جيداً (يفضل استخدام المفرمة الكهربائية).

ثم سخّن مقدار من الماء لدرجة الغليان.

ضع بعدها أوراق الزيتون المفرومة في الماء المغلي.

قم بمزج الماء مع الأوراق، ثم دعه يبرد قليلاً.

قم أخيرا بشرب كوب واحد بعد وجبة الإفطار والغداء والعشاء.

حساء البازلاء مع أعشاب الريحان لخفض الضغط

يمكن اعتبار حساء البازلاء مع أعشاب الريحان من الوصفات السحرية لتخفيض ضغط الدم، حيث تتكون هذه الوصفة من العناصر التالية:

مكونات الوصفة: