"سرّ سيدة الأعشاب الطبيعية: نبتة سحرية تنقي القولون من البراز المتحجر بإعجاز رباني وبدون الحاجة للطبيب!"

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رياض - احمد صلاح - عشبة السنا تمتلك القدرة على جعل الفضلات أكثر طراوة، إذ تُساهم في تعزيز امتصاص الأمعاء الغليظة لكميات أكبر من المياه، مما يؤدي إلى زيادة حجم البراز، وبالتالي، يُسهل ذلك حركة الأمعاء بشكل أسرع وأنعم أثناء عبور الفضلات خلال الأمعاء الغليظة، كما أنها تعد واحدة، وتعتبر عشبة السنا واحدة من أعرق النباتات المعمرة ذات الأصول الممتدة إلى الصين، وقد تم استخدامها لعدة آلاف من السنين ضمن العلاجات بالطب الصيني القديم، وتتميز هذه العشبة بخصائصها الملينة الطبيعية نظرًا لاحتوائها على مركبات الجلوكوسيد، الأمر الذي يجعلها فعّالة في التقليل من أعراض الإمساك بشكل ملحوظ، وفيما يأتي نعرض عليكم أهم الفوائد الصحية لعشبة السنا.

تعالج الإمساك

تسهم المركبات الجليكوسيدية المتواجدة في ورق السنامكي في تحفيز الانقباضات وتعزيز نشاط الأمعاء، مما يعين على إخراج الفضلات الغذائية في مدة زمنية محدودة تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة بعد تناول الطعام، وهكذا، تعمل هذه الأوراق على تسريع عملية الإفراغ.تُستعمل أوراق نبات السنامكي في الطب الشعبي الصيني بهدف تبديد الحر الزائد الذي يتجمع في الأمعاء الغليظة، وتعمل على مساعدة الجسم في الإفراغ من تراكمات الأغذية داخل المعدة، كما يتم استخدامها كملين طبيعي في إعداد المريض قبل الخضوع لعمليات التنظير أو الجراحة الخاصة بالقولون.

تعالج عسر الهضم