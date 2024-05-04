"هبوط قوي للريال السعودي: الجنيه المصري يفعلها ويتفوق ويدفع الريال إلى مستويات قياسية منخفضة!

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رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم افي البنوك الحكومية والخاصة.

وتراجع عجز صافي الأصول

الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى 199.652 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 678.988 مليار جنيه (21.9 مليار دولار) في فبراير/شباط، بحسب البنك المركزي ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، أصول الجھاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) المستحقة على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماتهم، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

وأشار المركزي المصري، إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ارتفع إلى نحو 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار الماضى مقارنة مع 1.574 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.90 مليار جنيه خسائر بورصة مصر.. خبير يكشف لـ«العين الإخبارية»

وفيما يتعلق بالإلتزامات، أوضح أنها رتفعت التزامات القطاع المصرفي إلى 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار، مقابل نحو 2.253 تريليون جنيه بنهاية فبراير/شباط السابق عليه.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري .سجل سعر شراء الريال السعودي وسعر البيع مستويات مرتفعة مقابل الجنيه المصري، وفقاً للبيانات الرسمية.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 12.74 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي و12.77 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري. ناهز سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 12.72 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

قُدر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.68 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس بقيمة 12.69 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

حل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 12.66 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

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