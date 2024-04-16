انت الأن تتابع خبر في ثالث ايام العيد.. ولي العهد السعودي يعلن عنه الان ويفرح الشعب باكمله مفاجأة مدوية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت وكالة الأخبار السعودية واس بتبرع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمبلغ يقدر بقيمة 100 مليون ريال سعودي لصالح حملة المناطق جود المرتبطة بمنصة جود لخدمات الإسكان، بينما قام ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بالتبرع بمبلغ قيمته 50 مليون ريال سعودي لنفس الحملة وهذا الإعلان جاء عن طريق تغريدة تم نشرها من وكالة الأخبار السعودية واس من خلال حسابها على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

حملة الإسكان السعودية جود

تنطلق حملة جود

كجزء من مبادرة جود للإسكان بتنسيق مع سيادة وزير الداخلية وبمشاركة معاوني الوزير أمراء المدن وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم ما يزيد عن 10 آلاف وحدة للعائلات ذات الحاجة الماسة خلال الشهر المبارك شهر رمضان.

وتؤكد هذه الخطوة

على دور المجتمع المدني ومنظماته في تقديم حلول سكنية للعائلات المستفيدة حيث ستنفذ في المناطق المختلفة في المملكة طبقا لاحتياجات كل مكان محدد في التقارير الرسمية المنشورة من خلال موقع المنصة على الإنترنت.

حملة المناطق جود

تهدف حملة المناطق

جود إلى مساندة وإقامة حوالي 10 آلاف وحدة في مناطق متباينة في أراضي المملكة السعودية طبقا لاحتياجات العائلات وتوزيعهم الجغرافي.

حيث تشمل الأعداد الإجمالية للوحدات السكنية التي تم توزيعها على المناطق المتباينة كالتالي: في الرياض تم توفير حوالي 1109 وحدة فيما بلغت الوحدات في مكة المكرمة حوالي 1299 وحدة وفي المدينة المنورة تقدر الوحدات بحوالي 447 وحدة بينما بلغ عددها في منطقة الشرق حوالي 1142 وحدة وفي الجوف تم توفير حوالي 196 وحدة وفي الباحة تقريبا 190 وحدة.

وفي عسير تم توفير حوالي 993