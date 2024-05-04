صينية غير مسلمة تتزوج شاب سعودي وبعد ثلاثة أشهر وقعت الكارثة التي اثارت جنون الجميع؟!

الرياض - محمد الاطلسي - من القاع الي القمة هكذا كان ملخص القمة المثيرة التي حدثت بين سعودي ظروفه بسيطة لم يكمل تعليمة حيث انتهي عند التعليم الثانوي وبدئ في تعليم الكمبيوتر واللغة الانجليزية ليتمكن فيما بعد ان يحصل علي وظيفة في احد البنوك حيث تقدم الي وظيفة تزيد بألف ريال وبدا يبحث عن زوجة تناسبه.

وبعد اختيار امة للعروسة التي ذهب أعجبته بعد الرؤية الشرعية حيث بدئ في تأسيس بيت جديد وكانت الامور تمشي في اتجاه سعيد قبل الزواج بسبب الوعود المتبادلة الا انه بعد الزواج انقلب الحال بين كلا الزوجين السعيدين بسبب اهمال زوجته للفروض المنزلية والواجبات المختلفة تجاهه. طرده من وظيفة البنك وبدئ الحياة البائسة

وبسبب خطأ كبير تسبب فيه حيث قام بفتح احد الحسابات المغلقة والتي كان يتواجد بداخلها مبلغ وقدرة (3 ملايين ريال) وسحب المبلغ بالخطأ قام البنك بطرده من وظيفته وترك زوجته بعدما اسرت علي عدم الاهتمام بة وفرضها للكثير من الشروط الكثيرة علية.