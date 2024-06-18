ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوجه رسالة عاجلة الى العالم !

الرياض - محمد الاطلسي - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الأرواح في غزة، مؤكدا على ضرورة "الوقف الفوري للاعتداء على الشعب الفلسطيني".

وفي كلمة لولي العهد السعودي في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم الاثنين، خلال حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، أكد الأمير محمد بن سلمان على "أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا من مجلس الأمن الدولي بخصوص الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وقال ولي العهد السعودي: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء، فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة، كما نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".

وهنأ ولي العهد السعودي جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى أن "يتقبل من الحجاج مناسكهم، ويعينهم على إتمامها في أمن ويسر وطمأنينة".

وأضاف: "إننا في المملكة العربية السعودية نشكر المولى عز وجل، أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والعناية بقاصديها والحرص على أمنهم وسلامتهم، كما نعتز بمواصلة القيام بهذا الواجب العظيم في خدمة الحجاج، ونبذل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى".

وحل عيد الأضحى هذا العام فيما تواصل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، قصفها لقطاع غزة، مخلفة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.

هذا وقال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في "رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي".⁣