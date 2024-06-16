«ميتا» تُعلّق مشروعها المثير للجدل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "ميتا" تعليق خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي، حسب ما أفادت اللجنة الايرلندية لحماية البيانات أمس الجمعة.





وأوضحت اللجنة أن "ميتا علقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وإنستجرام في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن "ميتا" مستهدفة منذ الأسبوع الماضي، من قبل جمعية "نويب" النمساوية التي طلبت من السلطات التدخل سريعا لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة هذه.

وعقب ماكس شريمز، رئيس جمعية "نويب" في بيان: "نرحب بهذا التطور، لكننا سنراقبه من كثب"، مواصلا كلامه: "حتى الآن لم يحصل أي تغيير رسمي في سياسة الخصوصية الخاصة بـ(ميتا)، مما يجعل هذا التعهد ملزما قانونا".