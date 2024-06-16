أم هندية تجبر ابنتها على ابتلاع سمكة حية.. تعرف على السبب

جدة - نرمين السيد - تداولت مواقع عالمية، قصة أم هندية أجبرت ابنتها الصغيرة على ابتلاع سمكة حية في مدينة حيدر أباد بجنوب الهند.





وقامت الأم بهذا الأمر ظنا منها أن ذلك سيساعد ابنتها في علاج مرض الربو الذي تعاني منه.

وأوضح موقع "AP News"، أن بعض المنظمات الدولية رصدت انتشار هذه الثقافة الخاطئة في بعض الولايات الهندية في الفترة الأخيرة، وتعتمد هذه الثقافة على الاعتقاد بأن ابتلاع سمكة حية يتم حشوها بعلاج عشبي سري، يسهم في التخلص من البلغم والاحتقان في مجرى التنفس، وبالتالي تخفيف أعراض الربو.

ويؤكد الأطباء عدم وجود أي دليل علمي يثبت صحة هذا الأمر، وتعد هذه الممارسة الغريبة انتشارا للمعتقدات الخرافية التي تهدد حياة الأطفال، وتعود هذه الممارسة إلى عام 1845، عندما قدم قديس متجول تركيبة سرية من الأعشاب المعجزة إلى رجل يعيش في حيدر أباد القديمة، ومنذ ذلك الحين، حافظ أحفاد هذا الرجل، المعروفون باسم عائلة "بثيني"، على هذا التقليد، مع الحفاظ على سرية التركيبة العشبية.