متى يغلق باب التقديم في برنامج التدريب المهني ارامكو 2024

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رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتحها لباب التقديم في برنامج التدريب المهني ارامكو 2024، وذلك لطلبة الدبلوم السعوديين ممن تتطلب كلياتهم أداء التدريب العملي قبل تخرجهم من الكلية، فيقوم إذ يقوم الطلاب ممن تنطبق عليهم الشروط بالتسجيل في برنامج التدريب المهني المتخصص بشركة أرامكو، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد غلق باب التقديم في البرنامج، وما هي الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل وتفاصيل أخرى، فتابعوا معنا هذا المقال.

متى ينتهي التقديم في برنامج التدريب المهني ارامكو

تم فتح باب التقديم في برنامج التدريب المهني ارامكو يوم الإثنين الماضي 1445/07/10هـ الموافق 2024/01/22م، على أن يتم غلق باب التقديم يوم الإثنين 1445/07/17هـ الموافق 2024/01/29م.

هذا ومن المقرر أن يبدأ التدريب العملي بالبرنامج للطلبة المؤهلين يوم 3 مارس 2024م، وسيتم اللقاء التعريفي يوم 29 فبراير 2024م.

ما شروط التقديم في برنامج التدريب المهني ارامكو

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين ببرنامج التدريب المهني، وقد جاءت تلك الشروط كالتالي:

يشترط عدم تخرج الطالب المتقدم من الجامعة. لا بد من ان يتم الطالب فترة التدريب بالكامل، وذلك خلال المدة المحددة التي تم الإعلان عنها. يجب عدم تسجيل أي مواد دراسية خلال فترة التدريب. من الضروري ألا تقل مدة التدريب غن 8 أسابيع في الجامعة. الحد الأدنى للمعدل التراكمي الخاص بالطالب يجب ألا يقل عن 2 من 4 بالتخصصات الفنية. كما أن المعدل التراكمي يجب ألا يقل عن 2.5 من 4 بالتخصصات الغير الفنية. التفاضل بين الطلاب وأولوية القبول تكون بالتقدير الأعلى.

طريقة التسجيل في برنامج التدريب المهني ارامكو

يمكن لكافة الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب ارامكو التسجيل إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة شركة ارامكو، ومن ثم القيام بتعبئة نموذج التقديم عبر إدخال البيانات التي تطلب منك.

مستندات التقديم في برنامج التدريب المهني ارامكو

لقبول طلب التقديم في برنامج التدريب المهني ارامكو 2024، لا بد من توفير المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم. نسخة من كشف الدرجات. خطاب من الكلية يفيد أن برنامج التدريب هو من متطلبات التخرج.

5 مميزات ببرنامج التدريب المهني أرامكو

يحصل الطلاب المسجلين في برنامج التدريب المهني من شركة أرامكو على 5 مميزات وهي: