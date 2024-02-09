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أحمد جودة - القاهرة - بطاقات التهنئة ليوم التأسيس 1445 في المملكة العربية السعودية: تحفة من الكلمات والعبارات.. إحدى اللحظات الرائعة التي يترقبها المواطنون في المملكة العربية السعودية هي ذكرى يوم التأسيس. يحتفل السعوديون بتأسيس المملكة قبل ثلاثة أقرنة في الـ22 من فبراير من كل عام، حيث يشهد هذا اليوم العديد من الفعاليات والاحتفالات داخل المملكة. يُبادل المواطنون خلال هذا اليوم الجميل العديد من الكلمات التهنئة في جو من الفرح والاحتفال.

بطاقات تهنئة يوم التأسيس 1445

تهنئة يوم التأسيس 1445 يحتفل الشعب السعودي بكل فخر واعتزاز بذكره اليوم الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية، فهو اليوم الذي يمثل بداية رحلة المملكة العربية السعودية إلى التقدم، فهناك الكثير من الكلمات المعبرة عن فرحة وفخر المواطنين بالمملكة العربية السعودية لما وصلت إليه من تقدم وازدهار، وان هذه الكلمات يمكن إرسالها للأقارب والأصدقاء للتهنئة بيوم التأسيس وهي على النحو التالي:

في يوم تأسيس المملكة نفتخر بتاريخنا الوطني، نسأل الله أن يحفظ وطنا السعودي.

بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، نتقدم بأجمل التهنئات لكل المواطنين، ونتمنى للمملكة دوام الازدهار والتقدم.

أخي الغالي أقوم بتهنئتك بيوم التأسيس، وأدعو الله أن يديم محبتنا ويحفظ المملكة العربية السعودية.

صديقي العزيز أرسل لك التهنئة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وأتمنى من الله- عز وجل- أن يجعله يومًا مباركا عليك.

في هذا اليوم المميز نهنئ أنفسنا وكل الشعب بالمملكة العربية السعودية على تحقيق التقدم والازدهار، وندعو الله أن يديم علينا الأمن والاستقرار.

متى يوم التأسيس بالسعودية 2024

يوم تأسيس المملكة العربية السعودية يأتي في 22 فبراير من كل عام، فيقوم شعب المملكة العربية السعودية بالاحتفال بهذا اليوم وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه يوم أجازه رسمي لكل العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأنه في هذا العام 2024 يتزامن يوم تأسيس المملكة العربية السعودية في يوم الخميس 22 فبراير 2024، وتنتشر الاحتفالات في كل المراكز التجارية والشوارع، وتقدم المحال التجارية الكثير من العروض والتخفيضات احتفالًا بهذا اليوم المميز.