كيفية التسجيل في كريم توصيل طلبات 1445

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رياض - احمد صلاح -تعتبر خدمة كريم لتوصيل الطلبات كونها من إحدى أهم الخدمات التي تم توفيرها من قبل شركة كريم، حيث تم ظهور تلك الشركة لأول مرة في الإمارات، وبعد ذلك في السعودية وبعد ذلك في العديد من الدول الأخرى، وتقدم العديد من الخدمات المبهرة في النقل والتوصيل، حيث أنه يتم نقل الطلب الخاص بالعميل إلى المكان المحدد التي يرغب في استلام الطلب الخاص به وتعتبر تلك الخدمة كونها العامل الأساسي لتوظيف العديد من الشباب في مجال مندوب توصيل.

كيفية التسجيل في كريم توصيل طلبات

يمكن للجميع سهولة التسجيل في خدمة كريم توصيل طلبات بكل سهولة من خلال اتخاذ بعض الخطوات الالكترونية البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن نقوم في البداية بالدخول إلى موقع كريم الإلكتروني.

يجب أن يتم اختيار المدينة التي ترغب في العمل بها وذلك ضمن القائمة التي يتم إدراجها عبر الموقع.

يتم الضغط على خانة سجل الآن.

يجب أن يتم تحديد الطريقة الخاصة للمشاركة مع تطبيق كريم وهي مندوب توصيل.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل سليم.

تدوين جميع المعلومات المطلوبة عن الشخص في الخانات المخصصة لذلك.

يجب أن يتم تحديد الموقع المناسب للحصول على التدريب.

النقر على خانة التالي.

كتابة الرمز بشكل سليم التي يتم إرفاقه عبر الجوال.

الشروط الخاصة للتسجيل في خدمة كريم توصيل طلبات

قامت شركة كريم بتحديد بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها، للتسجيل في الخدمة وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: