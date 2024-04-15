انت الأن تتابع خبر تستمر لثلاثة أيام .. الارصـاد السعودية تحذر بشدة من عاصفة جوية مرعبة ومخيفة مصحوبة بأمطار غزيـرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظرًا لسوء الأحوال الجوية فإن الأرصاد السعودية تحذر بشدة من عاصفة جوية مرعبة من أجل أن يأخذ المواطنين احتياطاتهم اللازمة، وقد قام المركز الوطني للأرصاد بتوضيح أن الحالة مهيئة تماما إلى هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة رعدية مع رياح نشطة محملة بالغبار والأتربة مع وخزات من البرد، ومن المتوقع أن يحدث جريان السيول مما يؤدي إلى تكون البرك والمستنقعات المائية.

الأرصاد السعودية تحذر من عاصفة جوية قادمة

قامت الأرصاد الجوية اليوم بإعلان التقرير الخاص بها اليومي عن حالة الطقس اليومية التي تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين مشيرة إلى أن الأمطار سوف تكون من متوسطة إلى غزيرة يصحبها رياح نشطة تماما محملة بالأتربة والغبار على المدن التالية: الباحة، عسير، نجران، جازان وبعض المناطق من المدينة المنورة وكذلك المناطق الشرقية وتبوك.

حركة الرياح على مناطق المملكة

موضحة الأرصاد الجوية كل مايخص حركة الرياح شمالية إلى شمال غرب على البحر الأحمر بسرعة 20 إلى 40 كم/ الساعة على المناطق الشمالية وكذلك تصل السرعة من 35 إلى 15 كم/ الساعة على المناطق المتوسطة، وتكون غربية شمالية إلى غربية بسرعة 35 إلى 15 كم/ الساعة على المناطق الجنوبية، كما أن الموج يرتفع عن سطح البحر من نصف متر إلى متر وقد يصل إلى ارتفاع 2 متر في المناطق الشمالية، ولكن الحالة من خفيف إلى المتوسط.

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يهطل المطر في مكة المكرمة بكميات كبيرة بداية من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير.

لماذا لا يوجد شتاء في جده؟

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هل يجوز توقع هطول الامطار؟