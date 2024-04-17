انت الأن تتابع خبر اجازة ثلاثة أيام لجميع الطلاب تبدأ من هذا الموعد.. وزارة التعليم تُوضح السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن اجازة ثلاثة أيام لجميع الطلاب تبدأ في موعد محدد بناء على عدة أسباب والتي قامت بتحديدها، الجدير بالذكر هو أن التقويم الخاص بالعام الدراسي قام بتحديد كل ما يخص الإجازة التي يحصل عليها الطلاب وكذلك مواعيد بداية الدراسة وموعد انتهائها وكذلك مواعيد الاختبارات، ولذلك يسعى العديد من الأشخاص إلى التعرف السبب وراء حصول الطلاب على 3 أيام إجازة في شهر مايو..

اجازة ثلاثة أيام لجميع الطلاب في السعودية

من المعروف أن إجازة عيد الفطر تنتهي يوم 6 شوال في المدارس داخل المملكة العربية السعودية ومن ثم يعود الطلاب إلى استئناف الدراسة مرة أخرى يوم 15 أبريل 2024، وقد تبين أن الإجازة المطولة القادمة تأتي يوم 2 مايو 2024 وتستمر لمدة 3 أيام ليتم العودة يوم الخميس التالي، المميز في الأمر أن الطلاب سوف يستمتعون بعطلة نهاية أسبوع مطولة.

موعد اختبارات منتصف الترم الثالث

بعد التعرف على موعد أول الإجازات المطولة التي يحصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الثالث بعد العودة إلى الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فإن وزارة التربية والتعليم قامت أيضا بتحديد موعد اختبارات منتصف الترم الثالث والتي تبدأ من يوم 12 شوال 1445، وبالنسبة إلى الإختبارات التحريرية النهائية فإنها تعقد يوم 27 ذو القعدة.

الاجازه الكبيره امتى؟

تبدأ الإجازة الكبيرة أو الصيفية بنهاية الترم الدراسي الثالث في السعودية يوم 4 ذو الحجه 1445.

متى ينتهي الترم الثالث 1445؟

ينتهي الترم الثالث في السعودية يوم 10 يونيو 2024، بعد عقد الإختبارات النهائية للعام الدراسي ككل.

متى تبدا الدراسه بعد العيد؟