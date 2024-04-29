أحمد جودة - القاهرة - شروط نقل الكفالة في السعودية للعمال 2024.. اليكم الشروط وطريقة التحويل

لاحظنا في الفترة الاخيرة البحث الشديد على طريقة وشروط نقل الكفاله للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية وجاء ذلك عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي لذلك سوف نقدم لكم اليوم وفي هذا المقال شروط نقل الكفاله للمقيمين في دولة السعودية، وما هي افضل وابسط الطرق لنقل الكفاله فقط تابعوا معنا.

ما هي شروط نقل الكفالة في دولة السعودية



للحصول على خدمة نقل الكفالة بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، هناك بعضا من الشروط التي يجب عليك أولا تحقيقها قبل بدا الخطوات، وهذه الشروط هي:



يجب الحصول على موافقة الكفيل الذي تنتمي اليه قبل خضوعك لعملية نقل الملكية.

ينبغي أن يبدي الكفيل الجديد، الذي سوف يتم نقل الكفالة إليه، موافقته أيضًا على انك سوف تنقل كفالتك اليه.

ايضا يجب عليك ان تقوم بتبليغ صاحب العمل الجديد على عملية نقل الكفاله ويقوم بالموافقه عليها.

ويجب ان يكون صاحب العمل الجديد خالي من اي المخالفات الحكوميه الموقعه عليه.

فيما يلتزم عليك ان تحصل على موافقه رسميه من مكتب العمل الخاص بالنقل.

وايضا هناك شرط ان يكون الجواز السفر الخاص بك ساري.

وفي الاخير يجب عليك تسديد كافه الرسوم الموقعه على عمليه النقل.



طريقة نقل الكفالة في السعودية



يرجى الانتقال إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية المعني.

ثم قم باختيار على اسم المؤسسة المسجلة مسبقًا في الموقع.

في الخطوة التالية، اختر الخدمات الإلكترونية المتوفرة.

سوف تظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة، من بينها خدمة نقل العامل.

اضغط على هذه الخدمة واملأ المعلومات المطلوبة بخصوص العامل.

بعد ذلك، انقر على أيقونة البحث.

ادخل بيانات العامل الوافد وبيانات المؤسسة التي يعمل بها، ثم انقر على زر التأكيد.