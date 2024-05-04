أحمد جودة - القاهرة - مخالفة تجاوز السرعات..كم هي وكيفية الاستعلام عن المخالفة برقم الهوية 1445

الحكومة في المملكة العربية السعودية تفرض غرامات مخالفة تجاوز السرعات على السائقين الذين يتجاوزون السرعة المسموح بها على الطرق، حيث تتغير قيمة الغرامة حسب مدى تجاوز السرعة على الطريق، وحسب جدول رقم ثمانية الذي يحدد السرعة القصوى لكل كيلومتر، كما أن بعض الغرامات قد تصل إلى 2000 ريال سعودي، لذلك يمكنك الاطلاع على الجدول غرامات مخالفة تجاوز السرعات التي حددته الحكومة السعودية.

غرامات مخالفة تجاوز السرعات



حددت الحكومة السعودية جدول غرامات مخالفة تجاوز السرعات، وذلك على السائقين الذين يتجاوزن السرعة المسموح بها على الطرق في المملكة، كما أن تختلف قيمة الغرامة حسب مدى تجاوز السرعة المسموح بها، ويتمثل الجدول فيما يلي:



في حال سرعة المركبة تجاوزت أكثر من خمسة كيلومترات في الساعة إلى عشرة كيلومترات في الساعة، حين ذلك يكون الحد الأدنى للغرامة من ثلاثمائة ريال سعودي، والحد الأعلى يكون خمسمئة ريال سعودي.

كذلك تجاوز السرعة أكثر من 10 كيلومترات فى الساعة إلى 20 كيلومترات في الساعة يكون الحد الادنى للغرامة ثمانمائة ريال سعودي، والحد الأعلى يكون ألف ريال سعودي.

كما أن تجاوز السرعة أكثر من عشرين كيلومترات في الساعة إلى ثلاثين كيلومترات في الساعة يكون الحد الادنى 1200 ريال سعودي، والحد الأعلى يكون 1500 ريال سعودي.

تجاوز السرعة أكثر من ثلاثين كيلومترات في الساعة يكون الحد الأدنى 1500 ريال سعودي، والحد الأعلى 2000 ريال سعودي.

عندما يتم يتجاوز السرعة 120 كيلو من عشرة إلى عشرين كيلومترات تبدأ من 150 ريال سعودي حتي 300 ريال سعودي.

أما إذا كانت سرعة المركبة تجاوزت 120 كيلومترات إلى ثلاثين كيلومترات تبدأ من 300 ريال كحد أدنى إلى 500 ريال سعودي.

كذلك تجاوز السرعة 120 كيلو ثلاثين إلى أربعين كيلومترات تبدأ من 800 ريال حتى 1000 ريال سعودي.

إذا تجاوزت سرعة المركبة أربعين كيلومترات فى الساعة إلى خمسين كيلومترات تكون الغرامة من 1200 ريال إلى 1500 ريال سعودي.



استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية



بعد أن تعرفنا على جدول غرامات مخالفة تجاوز السرعات، سوف نكمل حديثنا عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم الهوية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

افتح موقع أبشر من خلال متصفح البحث لديك.

اختر خيار أبشر أفراد وسجل دخولك برقم الهوية وكلمة المرور.

في الصفحة الرئيسية، انتقل إلى دليل الخدمات واضغط عليه.

ابحث عن قسم المرور وقم باختياره.

انقر على خدمة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية وابدأ الخدمة.

أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم السيارة والمعلومات الأخرى المطلوبة واضغط على تقديم.

ستظهر لك جميع المخالفات المرورية المتعلقة برقم الهوية.