أحمد جودة - القاهرة - خطوات الاستعلام عن تاشيرة الذهاب والعوده برقم الاقامة 1445

صرحت الهيئة العامة للجوازات السعودية عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الذهاب، والعودة للأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لبقائهم على علم بموعد انتهاء صلاحية التأشيرة المقيم، ومتابعة صلاحية إمكانية ذهابهم، وعودتهم من المملكة العربية السعودية، وتعد خدمة الاستعلام عن تاشيرة الذهاب والعوده احد اهم الخدمات التي قدمتها المملكة السعودية وذلك للتعرف على موعد انتهاء التأشيرة ولتجنب تعرض الأفراد للغرامات المالية أو التعرض للعقوبات وقد أتاحت حكومة المملكة أن يمكن استخدام هذه الخدمه في اي مكان دون الحاجة إلى زيارة مقر القنصلية وذلك من خلال رقم الاقامة السارية فقط تستطيع الوصول إلى موعد انتهاء تأشيرة الذهاب والعودة وتجديدها.

خطوات الاستعلام عن تاشيرة الذهاب والعوده



ادخل على موقع ابشر الالكتروني، ثم اتباع الخطوات الآتية:



ثم اذهب إلى الحساب الخاص بك من خلال ادخال كلمه المرور، واسم المستخدم.

انقر على قسم الخدمات الالكترونية ثم اضغط على الاستعلامات.

ابحث عن أيقونة الجوازات ثم قم بالضغط عليها ستظهر لك قائمه فيها خانة الاستعلام عن تاشيرة الخروج والعوده.

اكتب رقم الهوية واسم الكفيل.

ادخل رمز التحقق المرئي، ثم اضغط على زر الإرسال لإظهار النتائج.

وتظهر لك كل التفاصيل عن التاشيره وموعد انتهائها.



الاستعلام عن تاشيره الذهاب والعوده برقم الاقامه



ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن تاشيرة الذهاب والعوده من خلال الهاتف المحمول برقم الاقامه من خلال منصة مقيم الإلكترونية، وبذلك أصبح لا يوجد حاجة من الذهاب إلى المقرات والمكاتب القنصلية أو الجوازات للاستعلام عن تاشيرة الذهاب والعوده، مما سهل على جميع المقيمين في انحاء المملكه الاستعلام عن تاشيرة الذهاب والعوده بكل بساطه دون العناء، والجهد.

ادخل على موقع مقيم الرسمي.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق.

قم بالنقر على زر متابعة ثم انقر على خيار إدارة المقيمين.

ثم انقر على خانة البحث عن مقيم.

بعد ذلك قم بكتابة رقم جواز السفر أو الاقامة واضغط على بحث.

ستظهر أمامك جميع النتائج كاملة.

بعد ظهور النتائج قم بالضغط على خيار طباعة بيانات المقيم للحصول على التأشيرة مطبوعة.