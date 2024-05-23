انت الأن تتابع خبر معلمة سعودية تعاقب طالبة بطريقة بشعة جدا ... وقرارات فورية صادرة بحقها جعلتها تندم على طريقتها اللاإنسانية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عنوان: معلمة تثير الجدل بعد تركها طالبة وحيدة في صورة جماعية للطالبات المتفوقات

النص:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعلمة ابتدائية قامت بتوزيع هدايا وشهادات شكر على الطالبات المتفوقات، بينما تم استثناء طالبة واحدة من الصورة الجماعية التي تم التقاطها للطالبات.

أثارت الصورة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث عبّر بعض المعلقين عن استيائهم من تصرف المعلمة، معتبرين أنه قد تسبب في إحراج الطالبة وإيذائها نفسياً.

بينما دافع آخرون عن المعلمة، معتبرين أن هناك أسباباً قد تكون دفعتها إلى استثناء الطالبة من الصورة، مثل وجود طالبات أخريات لم تظهر في الصورة أو أن الطالبة المستثناة كانت مريضة أو تعاني من إصابة ما.

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