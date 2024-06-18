نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المياه الوطنية تستعرض جهودها لفحص جودة المياه بموسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل كافة الهيئات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية بذل الجهود لتقديم خدمات متميزة لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج، بهدف راحتهم وتيسير أداء المناسك عليهم. تأتي شركة المياه الوطنية على رأس هذه المؤسسات، حيث تركز جهودها على التأكد من جودة وصحة المياه المقدمة للمواطنين والحجاج خلال موسم الحج.

جهود شركة المياه الوطنية في موسم الحج

فحص جودة المياه

ضمن خطتها لموسم الحج، كثفت شركة المياه الوطنية جهودها لضمان سلامة وجودة المياه من خلال عدة فحوصات مخبرية مستمرة، وذلك للتأكد من توافقها مع المواصفات العالمية لمياه الشرب. تعمل الشركة بشكل منتظم ضمن منظومتها التشغيلية لتقديم خدمات راقية للحجاج خلال موسم الحج للعام الجاري 1445هـ.

فرق ميدانية لفحص المياه

في بيانها، أوضحت شركة المياه الوطنية أن خطتها لموسم الحج 1445هـ تركزت على عدة محاور لخدمة ضيوف الرحمن. من بين هذه المحاور، التأكد من جودة مياه الشرب المقدمة للحجاج من خلال فرق ميدانية تقوم بتجميع عينات من مصادر المياه وخزانات التشغيل والخزن الاستراتيجي، ومن شبكات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفحصها على مدار 24 ساعة طوال الموسم.

تجهيزات مختبرية متقدمة

أضاف البيان أن الشركة جهزت مختبرًا مركزيًا في مكة المكرمة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية لضمان مطابقة مياه الشرب لأفضل المواصفات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة عدة مختبرات أخرى ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة لفحص عينات عشوائية من مياه الشرب التي يتم جمعها من قبل الفرق الميدانية من مصادر مياه الشرب الرئيسية وخزانات التشغيل والخزانات الاستراتيجية.

تؤكد شركة المياه الوطنية على حرصها الدائم لتقديم أفضل جودة من الخدمات وضمان سلامة وجودة مياه الشرب المقدمة للحجاج من خلال إجراء 4100 فحص مخبري يوميًا بواسطة فرق ميدانية ومتخصصين تابعين للشركة. هذه الجهود المستمرة تعكس التزام الشركة بتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بما يسهم في راحتهم وتيسير أداء مناسكهم بأمان وسهولة.