تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.. ميتروفيتش يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نافباخور الأوزبكستاني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

يلتقى الزعيم مع نافباخور، مساء غدًا، الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام نافباخور

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

في خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سافيتش

في خط الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - صالح الشهري

موقف الهلال في دوري أبطال آسيا

ويتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في برصيد 10 نقاط وهو نفس رصيد نافباخور، لكن الزعيم الهلالي يتفوق بفارق الأهداف.

