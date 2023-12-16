الرياضة

ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال أمام الوحدة اليوم الجمعة 15-12-2023

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الهلال أمام الوحدة اليوم الجمعة 15-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 بعد أن حقق الفوز على الوحدة بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة السابعة والأربعين في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق عشرة نقاط كاملة عن النصر الوصيف، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 22 نقطة في المركز التاسع.

المركز الفريق النقاط
1 الهلال 47 نقطة
2 النصر 37 نقطة
3 34 نقطة
4 التعاون 31 نقطة
5 الاتحاد 28 نقطة
6 ضمك 27 نقطة
7 الفتح 25 نقطة
8 الاتفاق 24 نقطة
9 الوحدة 22 نقطة
10 الفيحاء 19 نقطة
11 الشباب 18 نقطة
12 الطائي 17 نقطة
13 الخليج 16 نقطة
14 الأخدود 16 نقطة
15 الرياض 16 نقطة
16 أبها 14 نقطة
17 الرائد 13 نقطة
18 الحزم 12 نقطة

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا