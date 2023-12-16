رجل المواقف الصعبة.. كالعادة الشناوي مصدر الأمان وصانع السعادة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي لكرة القدم أمام نادي الاتحاد، وذلك بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، في منافسات كأس العالم للأندية.

الشناوي مصدر الأمان وصانع السعادة للأهلي

ويعد الحارس محمد الشناوي نقطة تحول المباراة، وذلك بعد تصديه لركلة جزاء سددها اللاعب المحترف كريم بنزيما قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذا التصدي، يصبح الحارس محمد الشناوي أول حارس في البطولة يتصدى لركلتي جزاء، في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الحارس محمد الشناوي في التصدي خلال النسخة الماضية لركلة جزاء أمام فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بأقدام اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي فلوميننسي، يوم الأثنين القادم الموافق 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.