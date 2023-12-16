من الرياض إلى جدة.. الأهلي يحقق فوزًا تاريخيًا على الاتحاد بعامل مشترك

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أحمد جودة - القاهرة - أحكم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيطرته على فرق السعودية من الرياض إلى جدة، بفوز تاريخي على الاتحاد في كأس العالم للأندية.

الأهلي يحقق فوزًا تاريخيًا على الاتحاد بعامل مشترك

واستطاع النادي الأهلي أن يحقق الفوز أمام الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويعد هذا الانتصار الأول لصالح الأهلي تاريخيًا أمام العميد السعودي، حيث سبق وأن التقيا من قبل في 4 مباريات حقق الاتحاد 3 انتصارات وحسم لقاء وحيد بالتعادل.

وعلى الرغم من أن اتحاد جدة يلعب على ملعبه وأمام جماهيره وامتلاكه العديد من اللاعبين النجوم الذين تعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الأهلي بخبراته استطاع أن يحقق فوزًا تاريخيًا على كريم بنزيما ورفاقه.

الفريق الأحمر كان قد فاز على الهلال السعودي، في نسخة 2022، برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

محمد االعوس ضد الاهلي

وهناك عامل مشترك وحيد بينهما، وهو تغيير الحارس الأساسي في لقاء الأهلي، والذي خسره الهلال والاتحاد أيضًا.

الهلال السعودي في نسخة 2022 لعب أمام الجزيرة وفاز بسداسية مقابل هدف ثم تشيلسي وخسر بهدف نظيف، بحارسه الأساسي عبد الله المعيوف.

ليلاقي الأهلي بحارسه البديل الذي كان منتقلًا حديثًا إلى الفريق، محمد العويس، وخسر حينها برباعية نظيفة.

محمد العويس ضد الأهلي

أما الاتحاد فقام مدربه مارسيلو جالاردو، بإجراء تغيير مفاجئ أيضًا أمام الأهلي بإشراك عبدالله المعيوف المنضم حديثًا إلى العميد، بدلًا من حارسه الأساسي جروهي الذي خاض مباراة أوكلاند سيتي وفاز خلالها أصفر جدة بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أنه تبين أنه مصابًا.