نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. موقف كهربا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية حول العالم، المواجهة المرتقبة، التي ستجمع بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام فلومينينسي في مونديال الأندية

تقام مباراة الأهلي وفلومينينسي، مساء، غدًا، الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

تشكيل الأهلي المنتظر أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبند المنعم – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهوم: بيرسي تاو – كهربا – حسين الشحات

وفي المعسكر الآخر، اختار فرناندو دينيز سيلفا مدرب الفريق البرازيلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى: فابيو.

الدفاع: صامويل كزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو.

الوسط: أندريه، ماثيوس مارتينيلي، كينو، جون أرياس باولو هنريكي.

وفي الهجوم: جيرمان كانو.