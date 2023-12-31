نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت مباراة يوفنتوس وروما بفوز السيدة العجوز وذلك في قمة منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.



فجر جنوى مفاجأة بالتعادل مع إنتر ميلان صاحب الصدارة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في نفس الجولة كما تعادل نابولي بطل النسخة الماضية سلبيا مع مونزا بينما فاز ميلان على ساسولو بهدف نظيف.



ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الثامنة عشر.



1- إنتر ميلان 45 نقطة.

2- يوفنتوس 43 نقطة.

3- ميلان 36 نقطة.

4- فيورنتينا 33 نقطة.

5- بولونيا 31 نقطة.

6- أتلانتا 29 نقطة.

7- روما 28 نقطة.

8- نابولي 28 نقطة.

9- لاتسيو 27 نقطة.

10- تورينو 24 نقطة.

11- مونزا 22 نقطة.

12- جنوى 20 نقطة.

13- ليتشي 20 نقطة.

14- فروزينوني 19 نقطة.

15- أودينيزي 17 نقطة.

16- ساسولو 16 نقطة.

17- هيلاس فيرونا 14 نقطة.

18- كالياري 14 نقطة.

19- إمبولي 13 نقطة.

20- ساليرنيتانا 12 نقطة.