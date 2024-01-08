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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، اقتراب عودة أسامة فيصل مهاجم الأبيض المعار إلى البنك الأهلي لمدة موسمين لنهاية الموسم الجاري.

الزمالك يقترب من استعادة خدمات أسامة فيصل

وأوضح المصدر أن الزمالك رحب برحيل الثنائي محمد عبد الغني وناصر منسي إلى البنك الأهلي مقابل 21 مليون جنيه، حيث تكلف صفقة "عبد الغني" 6 ملايين جنيه، بينما ناصر منسي 15 مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن الزمالك اقترب من إنهاء الاتفاق مع مسؤولي البنك الأهلي، الذين رحبوا بإنهاء إعارة أسامة فيصل خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وتابع المصدر أن الزمالك ينتظر حل أزمة القيد من أجل وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة حتى ينتسى له قيد اللاعب بقائمته المحلية والإفريقية.

وكان أسامة فيصل قد انضم للبنك الأهلي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.