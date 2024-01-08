نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. حتحوت: الزمالك ينهي أزمة غرامة لشبونة.. أبو تريكة: مصر المرشح للفوز بأمم إفريقيا.. أمير هشام: الأهلي يحدد بديل وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الأحد 7-1-2024.

حتحوت: الزمالك ينهي أزمة غرامة لشبونة

هاني حتحوت

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك نجح في جمع قيمة غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وكاراكاس الفنزويلي بالكامل الموقعة على نادي الزمالك.

وقال حتحوت خلال حديثه عبر برنامجه طويلة وعالية الذي يقدمه عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك نجح في جمع مبلغ الغرامة كاملًا، لكن بعملة الجنيه المصري، وأن مجلس ادارة النادي يسعى من خلال التواصل مع الجهات المختلفة لتحويل الأموال بالدولار من البنوك.

وأضاف حتحوت، أن هذا يحدث بالتزامن مع إجراء محاولات جديدة من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي سبورتنج لشبونة لتقسيط مبلغ الغرامة.

طالع تصريحات حتحوت كاملة من هنا

أبو تريكة: منتخب مصر المرشح الأقوي للفوز بكأس أمم إفريقيا

أبو تريكة

أكد محمد أبو تريكة، النجم السابق للأهلي ومنتخب مصر، أن المنتخب المصري يعتبر المرشح الأول للتتويج بأي بطولة كأس أمم إفريقيا. وأشار إلى أن الفريق الوطني يتمتع بعناصر مميزة وقوية، وهو قادر على الفوز باللقب في البطولة المقبلة التي ستُقام في كوت ديفوار.

منتخب مصر يستعد حاليًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستُقام في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وفي تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت"، قال أبو تريكة: "مصر دائمًا تكون المرشح الأول في أي بطولة إفريقية، لدينا لاعبون من الطراز العالمي ومدير فني على مستوى عال، ونأمل في تحقيق اللقب للمرة الثامنة".

طالع تصريحات محمد أبو تريكة من هنا

الأهلي يستقر على بديل صفقة وسام أبو علي

وسام أبو علي

تضع إدارة النادي الأهلي، بعض الحلول المناسبة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حال فشل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، نجم خط هجوم نادي بيريوس السويدي، لحل أزمة الهجوم.

وتشهد المفاوضات مؤخرا يين الطرفين، بعض الخلافات بسبب مغالاة النادي السويدي في طلباتهم لرحيل اللاعب خلال انتقالات يناير.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الأهلي في حال فشل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، سوف يتجه لخيار محلي".

طالع تصريحات أمير هشام من هنا

حلمي طولان: الزمالك يحتاج اللي 5 صفقات جديدة

حلمي طولان

قال حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للزمالك ان الفريق في حاجة إلي ٥ صفقات جديدة للفريق خلال المرحلة القادمة للعودة لمنصات التتويج من جديد بعد حل مشكلة فك القيد.

وأضاف طولان، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " ان حمزه المثلوثي اللاعب الوحيد من ضمن المحترفين حاليا في نادي الزمالك الذي يستحق الاستمرار لإنه لاعب ذو إمكانيات مميزة مشيرا إلي أن الفريق في حاجة لاعبين جدد وضخ دماء جديدة للعودة للمنافسة على كافة البطولات.