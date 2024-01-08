نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير توفيق يكشف تفاصيل صفقة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من سيرس السويسري.

وقال أمير توفيق في تصريحات عبر قناة الأهلي:"صفقة أمير توفيق للنادي الأهلي تمت، وتم الاتفاق مع النادي السويسري على كافة تفاصيل الصفقة".

وأضاف:"تم ترشيح وسام أبو علي عن طريق لجنة الكشافة بالنادي، وتمت الموافقة عليه مع من جانب السويسري مارسيل كولر".

وتابع:"عملنا على صفقة وسام أبو علي منذ منتصف نوفمبر الماضي، وتم استخراج جواز سفر فلسطيني للاعب يوم ١٢ ديسمبر كي يتم قيده كلاعب محلي فهو لاعب دنماركي لكنه من أصول فلسطينية".

وزاد:"اليوم تم توقيع العقود مع النادي السويسري بشكل رسمي ووسام سيصل مصر خلال الأيام المقبلة لتوقيع الكشف الطبي عليه".

وأكمل:"إن شاء الله طبيًا الأمور تكون جيدة، ثم سنعلن عن الصفقة".

وأتم:"كافة تفاصيل الصفقة تمت بشكل كامل، واللاعب سينتهي من بعض الأمور الخاصة به ثم يصل إلى مصر".

