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نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الاثنين، عن ديربي مدريدي بين حامل اللقب ريال مدريد وأتليتيكو. نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانياأسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الاثنين، عن ديربي مدريدي بين حامل اللقب ريال مدريد وأتليتيكو. القرعة وضعت أكثر المتوجين باللقب برشلونة في مواجهه سهلة أمام مفاجأة هذا الدور أونيونيستاس سالامانكا من الدرجة الثالثة بينما سيواجه جيرونا رايو فياكانو فيما سيقابل خيتافي إشبيلية. وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي: أتليتكو مدريد × ريال مدريد يونيونيستاس سالامانكا × برشلونة أوساسونا × ريال سوسيداد بيلباو × الافيس جيرونا × فايكانو خيتافي× إشبيلية فالنسيا × سلتافيجو تينيريفي × مايوركا وستقام المباريات أيام 16 و17 و18 من شهر يناير الجاري على ملعب الفريق الأول.

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