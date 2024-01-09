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أحمد جودة - القاهرة - "من أرض الصمود إلى قلعة الأمجاد".. حكاية سداسي فلسطيني قبل وسام أبو علي في النادي الأهلي (آخرهم ميسي غزة)

"من أرض الصمود إلى قلعة الأمجاد".. حكاية سداسي فلسطيني قبل وسام أبو علي في النادي الأهلي (آخرهم ميسي غزة)، أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الصفقة الجديد وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي، مهاجم دنماركي يحمل الجنسية الفلسطينية.

ويتصدر إسم وسام أبو علي محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بشكل كبير، واشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن إتمام الصفقة وانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

لم يكن أبو علي أول اللاعبين الفلسطينيين من أرض الصمود وأرض الزيتون "فلسطين"، الذين يضعون قدمهم داخل النادي الأهلي المصري ويلعبون حاملين التيشيرت الأحمر على أكتافهم ليدفع عنه بكل نقطة عرق، بكل أن هناك تاريخ للاعبين الفلسطينيين داخل الكيان الأحمر.

"من أرض الصمود إلى قلعة الأمجاد".. حكاية سداسي فلسطيني قبل وسام أبو علي في النادي الأهلي (آخرهم ميسي غزة)

"من أرض الصمود إلى قلعة الأمجاد".. حكاية سداسي فلسطيني قبل وسام أبو علي في النادي الأهلي (آخرهم ميسي غزة)

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن صفقة الأهلي الجديدة وسام أبو علي واللاعبين الفلسطينيين السابقين داخل النادي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

أمير توفيق يعلن التعاقد مع وسام أبو علي

وكشف أمير توفيق مدير التعاقد بالنادي الأهلي من خلال تصريحات خاصة به عبر قناة النادي الرسمية، عن أن الأهلي حصل على تقرير طبي من نادي سيريس السويدى يكشف عن حالة اللاعب، كما أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي في مصر حاليًا.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة، أن الأهلي أتم التعاقد مع أبو علي لمدة 4 مواسم ونصف، بمبلغ قدرة 2 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وجاء ذلك بعد موافقه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد ترشيح اللاعب من لجنة الاسكاوتنج داخل القلعة الحمراء لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتم قيد وسام مع النادي الأهلي باعتباره لاعب محلي في قائمة الأحمر، حيص أنه يحمل الجنسية الفلسطينية، وذلك بناءً على إكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل الفريق.

"من أرض الصمود إلى قلعة الأمجاد".. حكاية سداسي فلسطيني قبل وسام أبو علي في النادي الأهلي (آخرهم ميسي غزة)

وسام أبو علي السابع من فلسطين إلى النادي الأهلي

عقب انضمام وسام أبو علي إلى النادي الأهلي أصبح اللاعب السابع داخل القلعة الحمراء الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، حيث سبقه 6 لاعبين سابقين من قبل، جاءوا من أرض الصمود إلى قلعة الأمجاد لصناعة التاريخ داخل الجزيرة، وهم كلا من:-

فؤاد أبو غيدا

لاعب كرة قدم فلسطيني مواليد 1939 ولد في مدينة حيفا، لعب للنادي الأهلي بمصر خلال الحرب عام 1967، لعب للاحمر في مركز الظهير الأيسر وأحيانا ظهير أيمن، وكان يتميز في قلب الدفاع، وبعد توقف النشاط الكروي أعلن اعتزاله اللعب في مصر، توفى عام 2020 بعد إصابته بكورونا.

مروان كنفاني

انضم كنفاني إلى النادي الأهلي عام 1961 من صفوف الأهلي السوري، يشغل مركز حارس المرمى استمر مع الأحمر وحصل على شارة قيادة الفريق عام 1969 وأصبح أول قائد غير مصري، لعب الفلسطيني مع كبار نجوم الكرة المصرية في الأهلي صالح سليم ومحمود الجوهري وطة إسماعيل وميمي الشربيني وغيرهم الكثير.

رمزي صالح

رمزي صالح

انضم صالح إلى صفوف النادي الأهلي من نادي شباب جابلية الفلسطيني في عام 2008 ليعوض رحيل عصام الحضري عن الفريق، لعب مع الأحمر 15 مباراة حصد لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة البرتغالي الكبير مانويل جوزيه، ولعب أيضًا لعدد من الأندية المصرية المصري وسموحة وبيراميدز في مسماه القديم "الاسيوطي، والمقاصة، وحاليًا في صفوف الجونة.

محمد سمارة

انضم إلى قطاع الناشئين في النادي الأهلي بداية الألفية لم يلعب مع الفريق الأول إلى أنه رحل إلى عدة أندية في الدوري الممتاز، على رأسهم الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، قبل أن يرحل في عام 2013 عن مصر.

عماد أيوب

لعب صاحب الأصول الفلسطينية ومواليد حلوان في قطاع الناشئين بالاهلي في فترة الألفية، وانتقل إلى عدة أندية مصرية أخرى أبرزها الترسانة والجونة وسوهاج وغيرهم، وسجل في مرمي الأهلي والزمالك ونافس بقوة على هداف الدوري، هو صاحب أول هدف لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2002.

محمود السلمي "ميسي غزة"

وقع محمود السلمي على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي عام 2018، في عامه الـ 21 ويشغل مركز صانع الألعاب، يطلق عليه لقب "ميسي غزة"، ولم يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة رسمية.