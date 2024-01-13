أريد ذهبية أمم آسيا.. قائد اليابان يرد على يورجن كلوب

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أحمد جودة - القاهرة - علق أتارو إندو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب اليابان، على تصريحات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول برغبته في العودة والانضمام لصفوف الفريق مبكرًا.

ورد إندو بابتسامة على أمنية مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بأن يعود سريعًا من كأس أمم آسيا، والتي تعني خروج اليابان من دور المجموعات، معبرًا خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عن فرحته بذلك، مشيرًا إلى أن الفكرة تسعده، لكنه أشار إلى تفكيره الحالي كقائد للمنتخب الياباني، مع التطلع إلى العودة لليفربول وحمل الميدالية الذهبية.

وقال أتارو إندو، قائد منتخب اليابان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتنام،:" كلوب قال بأنه يريد خروج اليابان وعودتي سريعا؟ بالطبع قالها مازحا، ولكن هذا أمر يسعدني لأنه يريد عودتي بأسرع وقت، أنا قائد اليابان وتفكيري بالعودة إلى ليفربول بالميدالية الذهبية".

تصريحات يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح وإندو ضمن صفوف منتخبي بلادهما

كان كلوب قد أعرب عن رغبته في خروج محمد صلاح وإندو من دور المجموعات في بطولات قارية مختلفة، مع التأكيد على قدرة الفريق على التعامل مع غيابهما، مُشيرًا إلى استعداده لتوظيف اللاعبين الشبان كخيارات بديلة.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي: "أتمنى لهما حظا سعيدا وآمل أن يعودا بصحة جيدة، أنا متأكد من أننا سنجد طريقة لاستبدالهما وعلينا أن نُظهر ذلك"

وأضاف مدرب ليفربول: "أعتقد أننا لعبنا ضد وست هام بوجود هارفي إليوت في مركز صلاح بالتشكيل الأساسي ولدينا خيارات مختلفة، يمكن للاعبين الآخرين اللعب على الجناح ولكن ربما ليس مثل مو فهذا غير ممكن، نحن نستخدم الأولاد ومهاراتهم وهذه هي الفكرة، لا نريد اللعب دون صلاح لكننا سنجد طريقة وبالطبع سنلعب مع أرسنال ويمكن أن نخسر لكن في الوقت الحالي لدينا فرصة للفوز بالمباراة"

مجموعة اليابان في كأس أمم آسيا 2023 بقطر

وأوقعت قرعة دور المجموعات منتخب اليابان في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخب إندونيسيا، ومنتخب العراق ومنتخب فيتنام.

ويستهل منتخب اليابان منافسات في كأس أمم آسيا، بمواجهة نظيره منتخب فيتنام، على ملعب استاد الثمامة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا.

