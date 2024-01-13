نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنزاجي يعلن تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مونزا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "يو باور ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان ومونزا في تمام تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة إنتر ميلان ضد مونزا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD.