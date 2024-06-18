زلزال يضرب إيران بقوة 5 ريختر.. والسلطات تعلن مصرع 4 وإصابة 120...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 07:28 مساءً - ضرب زلزال تبلغ قوته 5 درجات على مقياس ريختر، دولة إيران، اليوم، ما تسبب في مقتل 4 على الأقل وإصابة 120 آخرين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وأدى زلزال وقع في مدينة كاشمر بمحافظة خراسان رضوى، شمال شرقي إيران، اليوم الثلاثاء، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 30 آخرين، وقال حجت الله شريعتمداري، قائم مقام كاشمر، إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوطهما من واجهة مبنى.

وأوضح قائم مقام كاشمر، إن عددا من المواطنين محاصرين تحت الأنقاض، وقوات الإغاثة تحاول إنقاذهم.

زلزال إيران

وسجل معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران هذا الزلزال في الساعة 13:24:46، من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وبلغت قوة الزلزال 5 درجات بمقياس ريختر.

وبحسب مركز الزلازل العالمي، فإن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد كيلومترين من كاشمر، ووقع زلزال آخر بقوة 2.7 درجة في هذه المنطقة الساعة 13:58:20.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إرسال فرق التقييم والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى المناطق المتضررة من الزلزال في كاشمر، كما قالت إنه تم استدعاء فرق إغاثة أخرى.