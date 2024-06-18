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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم كيليان مبابي سيغيب عن مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب هولندا.

يورو 2024.. مبابي يغيب عن فرنسا أمام هولندا

وقالت الصحيفة إن الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا يعتبر أنه من المتسرع جدًا أن يلعب مبابي يوم الجمعة أمام منتخب هولندا، وذلك لشدة الصدمة.

وأضافت كذلك أن الطاقم الطبي أكد أن صناعة قناع وجه لحماية قائد "الديوك" لا يزال متأخرًا وسيأخذ مزيدًا من الوقت بالإضافة اعتياد مبابي على اللعب والتحرك به بأريحية.