نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا غالب ولا مغلوب".. تاريخ مواجهات تشافي وأنشيلوتي قبل نهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصدام بين تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في مباراة الكلاسيكو غدًا الأحد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد "الأول بارك" في السعودية، وسط طموحات وآمال الفريقين لحصد لقب البطولة.

ريال مدريد تأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعد فوز مثير على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5 – 3، فيما صعد فريق برشلونة بعد الإطاحة بنظيره فريق أوساسونا خارج البطولة.

تاريخ مواجهات تشافي ضد أنشيلوتي

تقابل تشافي مع كارلو أنشيلوتي في 8 مباريات قبل صدام الغد في نهائي كأس السوبر الإسباني، حقق كل منهما 4 انتصارات، ولم يحسم التعادل أي مباراة بينهما.

فيما تقابل المدرب الإيطالي في 20 مباراة ضد برشلونة، حقق 8 انتصارات، بينما خسر 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

أما تشافي التقى مع ريال مدريد في 8 مباريات سابقة حقق 4 انتصارات وخسر مثلها ولم يتعادل في أي مباراة.

والتقى تشافي وأنشيلوتي مرتين سابقتين في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأولى عام 2022 وفاز الملكي 3-2، أما الثانية كانت العام الماضي وفاز البارسا بقيادة مدربه الإسباني 3-1.