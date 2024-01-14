مصر تسقط في فخ التعادل أمام موزمبيق

مصر تسقط في فخ التعادل أمام موزمبيقتعادل منتخب مصر في الوقت القاتل مع موزمبيق بنتيجة 2-2، يوم الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

تقدم منتخب مصر بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة الثانية ولكن موزمبيق سجلت ثنائية عن طريق ويتينس جواو وسيلسو بيكيه في الدقيقتين 55 و58.

وتعادل الفراعنة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 90+6 عن طريق محمد صلاح، لينجو المنتخب المصري بصعوبة من فخ الهزيمة أمام موزمبيق.

وتقاسمت مصر وموزمبيق صدارة المجموعة الثانية بنقطة لكل منهما، قبل لقاء غانا والرأس الأخضر في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفي الجولة الثانية، تلعب مصر مع غانا في 18 يناير الجاري، وموزمبيق مع الرأس الأخضر في 19 منه.