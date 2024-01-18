شاهد إيميليو إنسوي يسجل أول هاتريك في كأس أمم إفريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت المباراة بين منتخبي غينيا الإستوائية وغينيا بيساو، التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، أول هاتريك في كأس أمم إفريقيا 2023 بأقدام اللاعب إيميليو نسوي لوبيز نجم غينيا الإستوائية، ولأول مرة منذ 16 عامًا يسجل لاعب “ثلاثة أهداف” في مباراة واحدة بكأس الأمم.

شاهد هاتريك إيميليو نسوي مع غينيا الإستوائية

جرت المواجهة بين الفريقين على أرض ملعب "الحسن واتارا"، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في البطولة؛ وفي الدقيقة 21، افتتح إيميليو نسوي التسجيل لصالح غينيا الاستوائية، وتعادل إيستيبان أوبيانج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

ومن ثم، أحرز خوسيه ميراندا الهدف الثاني في الدقيقة 47، بتمريرة من حارس المرمى خيسوس أوونو، الذي أرسل كرة طويلة اجتازت الدفاع وسددها ميراندا بنجاح.

وفي الدقيقة 51، أضاف إيميليو نسوي الهدف الثالث لصالح غينيا الاستوائية، قبل أن يعود ويسجل هاتريك بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 61.

يعتبر هذا الهاتريك الأول في كأس الأمم الأفريقية منذ 16 عامًا، حيث كان آخر لاعب يحقق هذا الإنجاز هو المغربي سفيان العلودي في عام 2008 أمام ناميبيا.