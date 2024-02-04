نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج مباريات اليوم السبت 3-2 -2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل مواجهات من العيار الثقيل، في المباريات التي أقيمت حتى الآن، سواء في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، أو كأس آسيا، وكذلك في بطولة الدوريين الإنجليزي والإيطالي.

نتائج مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على نظيره مالي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

نتائج مباريات اليوم في كأس آسيا

وفاز منتخب قطر على نظيره أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بينما فازت إيران على اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد

الدوري الألماني

وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز على نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر فريق آينتراخت فرانكفورت أمام كولن، بهدفين دون رد.

الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على نظيره فروزينوني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام حاليا مباراة ساسولو مع نظيره بولونيا، في بطولة الدوري الإيطالي.

الدوري الإسباني



وفاز فريق برشلونة على نظيره ألافيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفازت فالنسيا على نظيره ألميريا بنفس النتيجة.

وتقام في الوقت الحالي، مباراة جيرونا ضد ريال سوسيداد، في بطولة الدوري الإسباني.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره إيفرتون بهدفين لكل منهما، وفاز برايتون على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفاز أستون فيلا على نظيره شيفيلد يونايتد بخماسية دون رد، وتعادل نيوكاسل يونايتد مع نظيره لوتون تاون بأربعة أهداف لمثلهم.