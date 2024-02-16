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أحمد جودة - القاهرة - يرى روبن لوفتوس تشيك لاعب ميلان، أن الروسونيري لديه الجودة اللازمة للتتويج بالدوري الأوروبي.

روبن لوفتوس تشيك: أستمتع بمركزي الجديد مع ميلان ونستهدف الفوز بالدوري الأوروبي

عانى لاعب خط وسط تشيلسي السابق في البداية من مشاكل اللياقة البدنية التي أوقفت مسيرته بأكملها، لكنه ظهر أخيرًا بمستوى جيد مع الروسونيري.

هذا ليس كل شيء، فهو يلعب أيضًا في دور أكثر تقدمًا من المعتاد، حيث نقله ستيفانو بيولي إلى مركز صانع الألعاب خلف قلب الهجوم في تشكيل 4-2-3-1.

وقال لوفتوس-تشيك لموقع سكا سبورت إيطاليا وتلفزيون ميلان: "لقد كنت أعمل على الوصول إلى الموقع الصحيح للتسجيل والأمور تسير بشكل جيد الآن".

وأضاف “لقد لعبت في العديد من الأدوار المختلفة في خط الوسط، لكن هذا المركز أستمتع به لأنني أقرب إلى المرمى”.

وتابع “أحاول الاستمتاع بوقتي في الملعب وأشعر بالحرية عندما ألعب الآن”.

وأتم “السر هو أنني في حالة بدنية جيدة، لقد واجهت مشاكل قبل بضعة أشهر بسبب تلك الإصابة، ولكن الآن أشعر بتحسن وأتمنى أن أستمر على هذا النحو”.