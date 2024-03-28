لابورتا يستبعد 5 مدربين من تدريب برشلونة خلفًا لـ تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بتقرير مفصل يكشف عن الأسماء التي تم استبعادها من قائمة المدربين المحتملين لتولي مهمة تدريب برشلونة، بعد إعلان تشافي هيرنانديز عن قراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

لابورتا يستبعد 5 مدربين من تدريب برشلونة

المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي يشتهر بجرأته وروحه الهجومية، يظهر في القائمة لكن بعد تحليل شامل وجدت إدارة برشلونة أن قلة خبرته في الأندية الكبيرة قد تكون عائقًا، بالإضافة إلى وجود شرط جزائي باهظ في عقده.

ميكيل أرتيتا، المدرب الإسباني الحالي لفريق آرسنال، لم يكن سهلًا الاستفادة من خدماته نظرًا لارتباطه بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2025، والبحث عن مدرب ذو خبرة أكبر وتفاعل أكبر مع واقع النادي.

توماس توخيل، المدرب الألماني لبايرن ميونخ، تم استبعاده أيضًا بسبب سمعته بالسرعة في الغضب وعدم استقراره في السنوات الأخيرة، مما يجعله غير متوافق مع طبيعة الضغوطات في برشلونة.

يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، يعاني من نقص في الخبرة التدريبية الكافية في وقت مبكر من مسيرته، مما يجعله غير مناسب لتولي مهمة تدريب برشلونة.

بينما لم يتم التفكير في يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نظرًا لقراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي بسبب الضغوط، مما يجعله غير مرشح لتولي المسؤولية في برشلونة.