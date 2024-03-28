نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الإسماعيلي السابق أولى صفقات الأهلي الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق، للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

الأهلي يتفق مع إياد العسقلاني

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع صفقات مميزة لتلبية مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتحديدًا في مركز خط الدفاع الذي يعاني منه منذ بداية الموسم.

ونجح النادي الأهلي في الاتفاق مع إياد العسقلاني مدافع نادي الإسماعيلي السابق ونادي روستوف الروسي، لتدعيم خط دفاع الفريق، بالموسم الجديد.

واتفق المارد الأحمر مع العسقلاني ووكيل أعماله على التوقيع لمدة 5 مواسم مقبلة، على أن يتم حسم المفاوضات مع ناديه الروسي خلال الأسابيع المقبلة.

وانتقل العسقلاني إلى صفوف نادي روستوف الروسي قادمًا من الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 900 ألف دولار مع وجود نسبة للدراويش حال بيعه لأي نادي.