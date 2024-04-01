نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يرد على جوارديولا قبل الصدام المرتقب ويكشف مفاجأة عن المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ردا مثيرا على تصريحات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد كلا المدربان لخوض مواجهة صعبة الاسبوع المقبل، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

- أنشيلوتي يرد على جوارديولا

وأكد انشيلوتي ردا على تصريحات جوارديولا بشأن توالي المباريات:" طبعا لديهم جدول نعقد ومزدحم ولكن كرة القدم الحديثة أصبحت كذلك، ستعطينا هذه الميزة أفضلية نسبية لكن لن تؤثر على النتيجة".

وتابع:" عودة ميليتاو مهمة جدا لنا فهو من ضمن أفضل مدافعي العالم يحتاج إلى بعض الوقت القصير للانسجام مجددا".

وواصل:" دائما ينجح رودريجو في صناعة الفارق لأنه يجيد اللعب في جميع المراكز الأمامية".

وأشار:" إصابة فالفيردي غير مقلقة وتصدرنا لليجا لا يعني حسمها لا بد من الفوز في مباراة مايوركا القادمة، وبيلينجهام أصبح يعرف الآن كيف يكون هادئا أمام قرارات التحكيم".

وأختتم:" راقبت مانشستر سيتي جيدا خاصة أمام الارسنال ولكن سأركز غلي تقوية فريقي أكثر، ولم يتم حسم مركزي قلب الدفاع ضد السيتي خاصة بعد عودة تألق تشواميني في خط الوسط".

