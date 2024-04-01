نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى في الهلال لغياب نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال، غياب لاعبه ألكساندر ميتروڤيتش عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها حلال الفوز على الشباب 3-4 في دوري روشن السعودي.

وأوضحت الأشعة التي أجراها لاعب الهلال "ألكساندر ميتروڤيتش" تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ26

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري السعودي حتى الآن..

1 - كريستيانو رونالدو - النصر - 26 هدف

2 - ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 22 هدف

3 - عبد الرازق حمد الله- الاتحاد - 18 هدف

4 - أندرسون تاليسكا - النصر - 16 هدف

5 - جورج كيفين نكودو - ضمك - 15 هدف

6 - فراس البريكان - الأهلي - 13 أهداف

7 - أوديون إيجالو - الوحدة - 12 أهداف

8 - سالم الدوسري - الهلال - 12 أهداف

9 - بيرنارد مينساه - الطائي - 11 أهداف

10 - مالكوم دي أوليفيرا - الهلال - 10 أهداف