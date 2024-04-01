نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم اسثتنائي لفراس البريكان بعد هدفه في مرمى الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد بهدف دون رد في الشوط الأول، خلال اللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

سجّل فراس البريكان 10 أهدافٍ بقميص الأهلي في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم وأصبح هدّاف الفريق رغم خوضه 19 مباراة أي أقل بـ7 مباريات من ثاني هدافي الفريق رياض محرز (9 أهداف خلال 26 مباراة).

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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